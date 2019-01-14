شرطة أبوظبي تقبض على «لصوص المواشي» في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قبضت شرطة أبوظبي على عصابة سرقة مواشٍ مكونة من سبعة آسيويين، كانت قد نفذت عمليات عدة لسرقة مواش من عزب ومزارع موجودة في مدينة العين.

وأفاد مدير مديرية شرطة منطقة العين، العقيد مبارك سيف السبوسي، بأن المديرية تلقت بلاغات عدة من ملاك مزارع وعزب تفيد بتعرض مواشيهم للسرقة من أشخاص مجهولين، فسارعت إلى تشكيل فريق من عناصر مركز شرطة سويحان، للتحري عن المتهمين. وتمكن الفريق من الوصول إلى العصابة والقبض على أفرادها.

وأوضح السبوسي أن المتهمين اعترفوا خلال استجوابهم بأنهم تخصصوا في سرقه المواشي، وأنهم كانوا يخططون منذ فتره طويلة لتنفيذ جريمتهم، باتباع أسلوب رصد ومراقبة المزارع والعزب التي ينوون سرقتها.