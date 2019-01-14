مناقشة مراحل مشروع البرنامج الإلكتروني للرقابة على الأدوية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناقشت اللجنة التنفيذية لمشروع النظام الإلكتروني الموحد للأدوية المراقبة، خلال اجتماعها في مقر وزارة الداخلية، الذي ترأسه مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في الوزارة، العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمشروع، والمراحل التي تم إنجازها من مشروع توريد وتركيب البرنامج الإلكتروني للرقابة على الأدوية.

وقال السويدي، خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس اللجنة، العقيد حمد عبدالرحمن النعيمي، وأعضاء اللجنة، وممثلون عن وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي، وشركة صحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ومدينة دبي الطبية، وعدد من المسؤولين في الهيئات والدوائر الصحية في الدولة، إن اللجنة ستعمل على حوكمة عملية صرف وتداول الأدوية الطبية المخدرة والمراقبة، لمنع إساءة استخدامها، مع ضمان تمكين المرضى الفعليين من الحصول عليها وفق الاستخدام الطبي المشروع، وهو ما يتوافق مع التوجهات الأممية والدولية التي تدعو الحكومات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لقصر استعمال هذه النوعية من الأدوية على الضرورات الطبية ومنع تسربها إلى المجتمع.