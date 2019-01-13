«التنافسية والإحصاء» توظف 34 مواطناً معظمهم خريجون جدد خلال 39 شهراً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف تقرير رسمي أن معدلات التوطين، بين وظائف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تجاوزت 68%، فيما بلغت نسبة توظيف الإناث لديها 70%، مؤكداً أن الهيئة تعين موظفاً واحداً جديداً كل ثلاثة أسابيع.

وأفاد بأن الهيئة تعمل على التواصل مع عدد كبير من الجامعات الوطنية، لاستقطاب وجذب أكفأ الطلاب والطالبات المتفوقين، لترغيبهم في العمل الإحصائي والمعرفي، موضحاً أن الهيئة عينت 50 موظفاً جديداً، منذ تأسيسها قبل 39 شهراً، بما يعادل تعيين موظف واحد كل ثلاثة أسابيع، بينهم 70% من الإناث، (35 موظفة).

وذكرت الهيئة، في تقرير رسمي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن 34 من الموظفين الذين عينتهم، خلال هذه الفترة، من الكفاءات المواطنة، معظمهم من الخريجين الجدد، لافتة إلى أن مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل أشاد بجهود الهيئة في مجال الموارد البشرية، بعدما قدم فريق الهيئة، أخيراً، رؤيته واستراتيجيته، وشاركها مع الجهات الحكومية كافة، في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل، لتعميم الفائدة وتحقيق الشراكة.

وأشار التقرير إلى أن الإشادة والدعم اللذين تتلقاهما الهيئة من قبل مجلس الوزراء، كانا دافعاً لتحقيقها المرتبة الأولى عالمياً في برنامج التناغم الوظيفي، كما حققت المرتبة الأولى عالمياً في برنامج التوازن بين الحياة والعمل، وعلى الصعيد الداخلي حصلت الهيئة على مراتب متقدمة في تقرير السعادة والإيجابية الصادر عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل، حيث برز أداؤها وارتفع عن المتوسط الحكومي في خمسة مؤشرات: الأول «السعادة الوظيفية»، إذ حققت 84%، علماً بأن المتوسط الحكومي 72%.

وذكر التقرير أن الهيئة حققت - بناء على تقارير مكتب رئاسة مجلس الوزراء - 94% في مؤشر التناغم الوظيفي، علماً بأن المتوسط الحكومي هو 88%، وحققت 89% في «الولاء الوظيفي»، علماً بأن المتوسط الحكومي هو 82%، كما حققت 100% في مؤشر القيادة النسائية، علماً بأن المتوسط الحكومي هو 27.8%. كما أنها حققت 97%، من أهدافها الاستراتيجية ومؤشرات الأداء التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وفي ما يتعلق باستراتيجية الهيئة بخصوص استحداث أو تدشين موقع رسمي موحد، يتيح للجهات كافة الاستفادة منه في كل الإحصاءات والأرقام، أفاد التقرير بأنها أطلقت مبادرة شبكة بيانات الإمارات، وتعمل حالياً على تنفيذ الربط التجريبي لأهم خمسة مصادر بيانات ذات أولوية لمؤشرات الأجندة الوطنية، موضحة أن هذه المبادرة تضم عدداً من الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح التقرير أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الربط المباشر بين منتجي البيانات ومنتجي المعلومات الإحصائية، من خلال قاعدة بيانات مركزية ذكية على مستوى الدولة، تضمن تدفق البيانات من الجهات المنتجة للبيانات على المستويين الاتحادي والمحلي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك لتوفير عوامل الدقة والسرعة والانتظام الزمني في إدارة البيانات الوطنية.

ولفت إلى أن الهيئة شكّلت، منذ عامين، لجنة عليا لتنسيق العمل الإحصائي، وهي مكونة من جميع القائمين على المكاتب والإدارات الإحصائية المحلية، مؤكداً أنها أنجزت العديد من المبادرات، منها توحيد منهجيات عمل الإحصاء ونشرها على بوابة المنهجيات الإحصائية، والعمل على توحيد الروزنامة الإحصائية بين المؤسسات المختلفة، وإطلاق أول منصة إلكترونية موحدة للمسوحات، تحمل اسم «ميداني» في منتصف عام 2018.

«مبادرة شبكة بيانات الإمارات تهدف إلى تحقيق الربط المباشر، بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية».