ارتفاع في درجات الحرارة غدا

المصدر: أبو ظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ويكون رطبا ليلاً وفي الصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح تكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 16 - 28 كم/س تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:37 والمد الثاني عند الساعة 06:28 والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزر الثاني عند الساعة 23:20 .

وبالنسبة لبحرعمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:14 والمد الثاني عند الساعة 02:19، والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزرالثاني عند 19:41 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 25 19 80 40

دبي 26 18 80 40

الشارقة 27 16 85 35

عجمان 26 17 80 40

أم القيوين 25 17 85 45

رأس الخيمة 27 17 85 40

الفجيرة 26 19 65 40

العين 27 14 95 40

ليوا 26 13 95 45

الرويس 21 17 80 50

السلع 22 16 85 45

دلما 23 17 80 50

طنب الكبرى 22 17 80 45

طنب الصغرى 22 17 80 45

أبو موسى 22 17 80 45 .