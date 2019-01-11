الإمارات تتصدر الدول الأكثر عطاء في 2017

المصدر: أبوظبي ـ وام

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات، الدول الأكثر عطاء لعام 2017، وفق البيانات والأرقام النهائية التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».

وبلغ صافي قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية في عام 2017 نحو 14.55 مليار درهم (3.96 مليارات دولار أميركي) بنسبة 1.03% من الدخل القومي الإجمالي الإماراتي، وكانت أكثر من نصف قيمة تلك المساعدات (67%) في شكل منح.

ويعد استمرار دولة الإمارات في تحقيق تلك المرتبة المتقدمة، بتصدرها قائمة أكبر المانحين للمساعدات الإنمائية الرسمية قياساً بدخلها القومي، إنجازاً يضاف إلى ريادتها الدولية في كثير من المجالات، ويؤكد نجاح عملها الدؤوب بتوجيهات القيادة لخدمة البشرية، وتقديم الدعم والعون للدول والشعوب الشقيقة والصديقة، سواء لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية أم لمواجهة آثار الأزمات والكوارث.