126 إنذاراً صحياً لصالونات الحلاقة الرجالية في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشفت بلدية عجمان عن تنفيذ إدارة الصحة العامة فيها 466 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية خلال 2018، نتج عنها تحرير 126 إنذاراً صحياً، و78 مخالفة. وتابعت أن الإدارة تعتزم تطوير نظام «رقيب وبيان» الخاص بالتفتيش الذكي على المنشآت، وإنشاء عيادة بيطرية في سوق المواشي، لتقديم خدماتها لأصحاب المزارع.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في البلدية، المهندس خالد الحوسني، لـ«الإمارات اليوم» أن لدى القطاع فريقاً من المفتشين المختصين في الرقابة الصحية، لافتاً إلى وجود رقابة دورية وحملات تفتيش مستمرة على الصالونات.

وتابع أن الإدارة تتلقى شكاوى مستمرة من الجمهور تتركّز على الصالونات التي تستخدم مستحضرات تجميل غير أصلية، تؤثر سلباً في سلامة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن البلدية تؤكد ضرورة مراجعة بطاقة البيانات الخاصة بأي مستحضر تجميلي قبل استخدامه، وعدم الموافقة على استخدام أي جهاز تجميلي بالمركز أو الصالون إلا بعد التأكد من وجود تصريح من الجهات المختصة باستخدامه.

وكشف الحوسني عن مساعي إدارة الصحة العامة لإشراك الصالونات الرجالية والنسائية ببرنامج عجمان للصحة العامة، خلال العام الجاري بهدف توفير كوادر مؤهلة لتطبيق المتطلبات والمواصفات الصحية.

كما كشف الحوسني عن مشروعات مدرجة ضمن أجندة البلدية السنوية للعام الجاري، تشمل تحديث خمسة أدلة للاشتراطات الصحية في مجالات الصحة العامة، وتطوير نظام «رقيب وبيان» الخاص بالتفتيش الذكي على المنشآت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتطبيق نظام الآيزو 17020 الخاص بإجراءات التفتيش الميداني للدائرة.

وأكد تطوير خدمة التفتيش على الحاويات الغذائية في ميناء عجمان باستخدام نظام إلكتروني للتفتيش عن بُعد، وتوفير تجهيزات لوجستية في ميناء عجمان للتفتيش على الحاويات متعددة الأصناف بالتعاون مع دائرة ميناء وجمارك عجمان والشركة المشغلة للميناء.

وتابع أن البلدية وضعت خطة للرقابة على مياه الشرب في المباني السكنية ومراكز التسوق والأماكن العامة، وتطوير مختبر تصنيف حشري بما يخص مكافحة آفات الصحة العامة وأفضل برامج المكافحة والوقاية وقياس فعالية المبيدات الموردة للدائرة، إضافة إلى تنفيذ العديد من الدراسات الصحية على الأغذية الموردة بسوق عجمان لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وصحة المجتمع وسلامته.