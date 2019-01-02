«الإمارات اليوم» تهدي «اتصالات» كتاب «علمني زايد»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أهدت «الإمارات اليوم» كتاب «علمني زايد» لمجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، الذي أصدرته بمناسبة «عام زايد»، ويتناول قصصاً عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تنقل إلى القارئ حكمة المؤسِّس، وحرصه على نشر قيم الخير والعطاء.

وسلّم رئيس التحرير، الزميل سامي الريامي، الكتاب للرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، صالح العبدولي، بحضور المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، أحمد الحمادي، ومدير مكتب رئيس التحرير، يوسف أحمد.

وأشاد العبدولي بإصدار الصحيفة للكتاب بالتعاون مع «اتصالات»، والذي يأتي ضمن مبادرات «عام زايد»، وقال: «نحن مستمرون في شراكة مع (الإمارات اليوم) في المبادرات المجتمعية التي تتبناها الصحيفة، بما يعود بالنفع على أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين».

وأصدرت «الإمارات اليوم» الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المواطنين والمقيمين، في مختلف أنحاء الدولة.

الكتاب أصدر باللغتين

العربية والإنجليزية

ليصل إلى أكبر عدد

ممكن من الأطفال.