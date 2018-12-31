إنجاز 64% من إعادة تأهيل منفذ الغويفات الحدودي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) 64% من أعمال مشروع إعادة تأهيل منفذ الغويفات الحدودي، الذي تنفذه بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة للجمارك وإدارة الهوية والجنسية والإقامة، بكلفة تبلغ 149.7 مليون درهم.

وقال مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي، إن المشروع يتضمن إعادة تأهيل المنفذ الحدودي بين الإمارات والسعودية الشقيقة، ويعمل على دفع عجلة الاستثمار والتنمية، فضلاً عن رفع الطاقة الاستيعابية للمنفذ، وتسهيل حركة مرور المسافرين بين البلدين.