النسخة الثانية من الحدث العلمي لـ «محمد بن راشد للفضاء» يناير المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء موعد انطلاق فعاليات النسخة الثانية من «الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد للفضاء»، في 21 و22 يناير المقبل، في مدينة جميرا في إمارة دبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتحمل النسخة الثانية من هذه المبادرة العلمية والتعليمية، التي ينظمها المركز، شعار «تخيّل.. اكتشف.. ابتكر». وسيضم الحدث طلاب المدارس والجامعات والأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات والمختصين والمهتمين بعلوم الفضاء، بهدف نشر المعرفة وتعزيز شغف الشباب بعلوم الفضاء واستكشافه.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز حمد عبيد المنصوري، إن أجندة الحدث تتضمن ندوات وورش عمل متنوعة حول الفضاء، والتي سيعقدها مختصون من المركز، منها الورشة العلمية السنوية الرابعة لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وورشة عمل برنامج «سفراء التعليم»، وجلسة حول «خليفة سات»، أول قمر اصطناعي عربي مصنوع بأيدٍ إماراتية 100%، وجلسات حوارية حول برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين، وتجربة انعدام الجاذبية، كما سيتم تسليط الضوء على مبادرات البرنامج الوطني للفضاء مثل استراتيجية المريخ 2117، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، بالإضافة إلى محاضرات لمختصين دوليين في علوم المريخ والفضاء والأقمار الاصطناعية.

وأضاف أن زوّار الحدث يستطيعون الاستمتاع بألعاب تفاعلية وأجهزة الواقع الافتراضي، ليعيشوا تجربة الوجود في محطة الفضاء الدولية، كما ستكون هناك منصات تعليمية تسلّط الضوء على موضوعات علمية مختلفة.

وقال مدير عام المركز يوسف حمد الشيباني: «نحرص على دعم الطلاب والمؤسسات الأكاديمية في مجال بناء القدرات في علوم الفضاء، ويُعتبر هذا الحدث امتداداً لمجهود عمره أكثر من أربع سنوات، في تنظيم الفعاليات العلمية التي تُثري عقول الشباب، وتُلهمهم الاهتمام بعلوم الفضاء».

النسخة الثانية من المبادرة تحمل شعار «تخيّل.. اكتشف.. ابتكر».