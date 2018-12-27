959 متطوع في فريق بصمة سعادة التطوعي يحتفلون بإنجاز 83 فعالية في عام زايد

المصدر: الإمارات اليوم – عجمان

احتفل فريق بصمة سعادة التطوعي بإنجازاته السنوية التي أنجزها خلال عام زايد، وذلك برعاية عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد بن غليطة الغفلي، وحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي المهندسة عزة سليمان، إذ قام الفريق المكون من 959 متطوع من تنظيم 83 فعالية ومبادرة و ورشة عمل خلال عام 2018 غطت جميع مناحي الحياة، وخدمت كافة شرائح المجتمع.

وجاء الحفل تقديراً لإنجازات الفريق الذي استطاع نشر ثقافة التطوع وحب الآخر ومساعدته عبر تقديم 38364 ساعة تطوعية في شتى المجالات بمختلف إمارات الدولة.

وقال رئيس فريق بصمة سعادة التطوعي محمد أحمد إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان زرع في نفوس الجميع حب التطوع وعمل الخير، مشيراً إلى أن المتطوعين قاموا بتنظيم مجموعة من الورش والمبادرات التطوعية المجانية لمختلف الشرائح المجتمعية في جميع إمارات ومناطق الدولة، غطت جميع مناحي الحياة اليومية، وذلك بالتزامن مع عام زايد الخير.

واشتمل الحفل على مجموعة من الكلمات التحفيزية من المتطوعين في الفريق للاستمرار بالأعمال التطوعية، كما سلطت المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، الضوء على أهمية التطوع في المجتمع وخاصة من قبل فئة الشباب، والفوائد التي يجنيها الأفراد منه من خلال إزالة الحواجز فيما بينهم ليصل صوتهم إلى أعلى المراتب والمستويات، وذلك تأكيدا على أهمية هذه الشريحة من بين جميع شرائح المجتمع، وفي نهاية الحفل تم تكريم المساهمين في إنجاز الفعاليات التطوعية والإعلامين والداعمين للفريق.