تعديل في طريقة اختيار ممثلي الإمارات في «الوطني»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قراراً بتعديل بعض أحكام قرار سابق يحدد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنصوص المادة الرابعة (فقرة 1) والمادة السابعة والمادة الثامنة (مكرر) من قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 (وتعديلاته) النصوص التالية:

المادة الرابعة (فقرة 1): تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضوية كل من وزير العدل، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد (في وزارة شؤون الرئاسة)، ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، وكيل وزارة الداخلية، ممثل عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقررا)، ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس اللجنة.

المادة السابعة: تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة، ويترأسها وكيل الوزارة.

المادة الثامنة (مكرر): تتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تقديم ميزانية تقديرية لتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وتقديمها لوزارة المالية عند إعداد مشروع ميزانيتها بالسنة المالية التي تسبق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وفقاً للإجراءات والقرارات المتبعة في هذا الشأن.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تضاف إلى اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 (وتعديلاته) لجنة جديدة باسم «لجنة الأنظمة الذكية».

يذكر أن اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة (فقرة 1) هي اللجنة الوطنية للانتخابات.