«الأرصاد» يحذر من اضطراب بحر عمان

المصدر: أبوظبي - وام

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي بحر عمان أخذ الحيطة، نظراً لاضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة، التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

وتوقع المركز أن تؤدي الرياح إلى ارتفاع الموج في العمق من ثلاث إلى خمس أقدام، وقد تصل إلى ست أقدام، حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم.

وتوقع المركز أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما الرياح فتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تصل سرعتها إلى 18 - 28 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة أحياناً.

ويكون الخليج العربي متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:58، والمد الثاني عند الساعة 05:05، والجزر الأول عند الساعة 08:50، والجزر الثاني عند الساعة 22:06.