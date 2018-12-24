‏شرطة الشارقة تنفي تعرض رادارات للتلف بواسطة الأعيرة النارية

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة:

نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعرض عدد من أجهزة ضبط السرعة (الرادار) على بعض الشوارع الخارجية بالإمارة إلى الاتلاف بواسطة أعيرة نارية.

جاء ذلك تعقيباً على المادة المُصورة التي تم تداولها بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى تعرض عددٍ من أجهزة ضبط السرعة (الرادار) على بعض الشوارع الخارجية بالإمارة إلى الاتلاف بواسطة أعيرة نارية.

ولفتت الشرطة ‏إلى أن الحادثة المشار إليها تعود إلى شهر نوفمبر من العام 2012 وأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وتقديمهم إلى يد العدالة.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تداول مثل تلك المعلومات، والمواد المصورة، لما لها من إنعكاس سلبي على أمن المجتمع.