رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المشروعات المستقبلية

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2018 بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص المرسوم بقانون اتحادي في المادة الأولى على «أن يُخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة، وذلك بهدف إعداد تشريع منظم لنشاط المشروع في الدولة».

وله في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لترخيص تلك المشروعات وتنفيذها، واستثنائه من أي تشريع اتحادي في الحدود التي تقتضي تنفيذ المشروع، وذلك لفترة زمنية مؤقتة.

ونصت المادة الثانية على أن يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون، فيما نصت المادة الأخيرة على أن يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره «23 سبتمبر 2018»، وينشر في الجريدة الرسمية.