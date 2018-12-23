300 مليون درهم كلفة المرحلة الثانية من «دانة الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت المرحلة الثانية من مشروع مستشفى «دانة الإمارات» للنساء والأطفال في أبوظبي، التي تشمل إنشاء مبنى جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير وبكلفة إجمالية 300 مليون درهم على أن يكون المبنى الجديد بجوار المبنى الحالي للمستشفى بمدينة بوابة أبوظبي، وسيتم افتتاحه منتصف عام 2020.

وأكد وكيل دائرة الصحة في أبوظبي محمد حمد الهاملي، أن الدائرة تشجع التوسعات المدروسة للخدمات الصحية القائمة التي تراعي دراسة الفجوات الاستيعابية التي سبق أن أجرتها الدائرة وتم من خلالها تحديد التخصصات الطبية الأكثر احتياجاً في إمارة أبوظبي.

وأضاف الهاملي أن المرحلة الثانية من مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ستشكل إضافة جديدة للخدمات الصحية المقدمة في مجال طب الأطفال والنساء، إلى جانب أنها ستفتح آفاقاً أوسع لزيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في الإمارة وإضافة التخصصات الدقيقة، ما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال والنساء أيضاً.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية محمد علي الشرفاء الحمادي، إن عمليات البناء ستبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أنه مع انتهاء إنشاء المبنى سيرتفع إجمالي أسرة المستشفى الى 225 سريراً تغطي مختلف التخصصات وترتفع أصول المجموعة إلى 2.5 مليار درهم، موضحاً أن ترسية أعمال التصميم للمرحلة الثانية وقعت على شركة «HKS» الأميركية التي نفذت المرحلة الأولى من المشروع وهي المبنى الحالي للمستشفى، إضافة إلى شركة عمار الذهبية للتصميم.

وأشار الشرفاء إلى أن هذه التوسعات الشاملة سترافقها زيادة عدد الكادرين الطبي والفني من خلال استقطاب 500 موظف جديد، بينهم 100 طبيب في مختلف التخصصات و200 ممرض وممرضة سيباشرون عملهم خلال المراحل النهائية من إنجاز المرحلة الثانية من المشروع.