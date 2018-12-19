«الأوقاف وشؤون القصّر» تناقش «استراتيجية مقترحة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، مشروع إعداد استراتيجية مطوّرة لرعاية وتأهيل القصّر والأيتام.

واطّلع المجلس، خلال الاجتماع، على عرض مشروع استراتيجية مطوّرة مقترحة، لتعزيز دور المؤسسة في رعاية وتأهيل القصّر والأيتام، وتطوير سياسة تنمية الوقف وأموال القصّر التي تعتمدها للإسهام في تحقيق مقومات رؤية 2021، تضمّن المحاور الأربعة المقترحة للاستراتيجية المطوّرة، التي تشمل دور المؤسسة، وتنمية الأموال، وإشراك أصحاب العلاقة، وتنفيذ المبادرات، في مقدمتها مبادرة الربط الإلكتروني مع المؤسسات الفاعلة والشركاء الاستراتيجيين.

واستمع المجلس من رئيس لجنة العمل الخيري، أحمد درويش المهيري، إلى توصيات اللجنة، بما في ذلك تنويع مبادرات المصارف الوقفية، من خلال انتهاج أساليب مبتكرة. من جانب آخر، رحّب المجلس بإطلاق حساب الأسهم الوقفية الموحّد للمؤسسة، أخيراً، في سوق دبي المالي، معتبراً إياه إضافة مهمة للمنتجات الوقفية المبتكرة التي توفرها المؤسسة، لإتاحة المجال أمام مزيد من المتبرعين والواقفين للإسهام في المشروعات الوقفية التي تديرها بطريقة آمنة وشفافة.