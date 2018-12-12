حملات لضبط المركبات السياحية في المناطق السكنية بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي-الشارقة

قال مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بشرطة الشارقة الرائد عبد الرحمن محمد خاطر إن الشرطة قامت بتكثيف الحملات المرورية في مناطق البداير والفاية ونزوي وشارع مليحة والرحمانية خلال الفترة الأخيرة لمنع الإزعاج الناجم عن الدرجات النارية.

وأضاف أنه تم التواصل مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بشأن مخالفات المركبات السياحية في المناطق السكنية وسيكون هناك اجتماعات مشتركة لوضع خطة لمواجهة تلك الظاهرة .

‏من جانبه ‏‏بين رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة خالد جاسم المدفع أن العام الماضي شهد إصدار قانون واضح يمنع دخول السيارات والمركبات السياحية إلى المناطق السكنية في الإمارة، مشيرا الى أنه تم تحرير ٢٠٠ مخالفة بحق سيارات تتبع شركات سياحية لعدم التزامها بالاشتراطات اللازمة بهذا الصدد.

وقال خالد جاسم المدفع إن الهيئة ستقوم في القريب العاجل بشن حملة لضبط أي مخالفات تتسبب بها المركبات السياحية في المناطق السكنية وسنتخذ إجراءات ضد الشركات المخالفة.