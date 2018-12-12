مؤتمر «التحصين»: طائرات بدون طيار لنقل اللقاحات إلى المناطق النائية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكد المشاركون في مؤتمر منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) بأبوظبي، ضرورة دعم الابتكار للوصول إلى طرق أكثر استدامة ومرونة في إيصال اللقاحات إلى المناطق البعيدة في أسرع وقت.

وتضمن المؤتمر، الذي يشارك فيه 300 ممثل عن الحكومات والمجتمع المدني، معرضاً لابتكارات يمكنها مساعدة التحالف الدولي للقاحات، والتحصين في نقل اللقاحات للمستفيدين، منها طائرة بدون طيار، وثلاجة غير قابلة للكسر تعمل بالطاقة الشمسية.

ووجه رئيس جمهورية النيجر، محمد إيسوفو، خلال مشاركته في جلسات اليوم الثاني من المؤتمر، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستضافة المؤتمر.

وقال «ساعدتنا (جافي) كثيراً في تحصين الأطفال، ونتائج هذه التحصينات اقتصادياً تصل إلى نحو 100 مليون دولار»، مضيفاً «حدث لدينا انخفاض كبير في معدل وفيات الأطفال بفضل التحصينات، فقد انخفض العدد من 60 ألف حالة في عام 2004 إلى 1000 حالة فقط في الوقت الحالي».

من جانبه، دعا رئيس وزراء موزمبيق كارلوس أغوستينو دو روساريو، إلى تأسيس مركز إفريقيا للأبحاث، يعمل على توفير معلومات واضحة عن الوضع في القارة، ويسهم في إنتاج ابتكارات تقلّل من كلفة اللقاحات، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكات بين دول المنظمة، لإيصال اللقاحات إلى جميع أطفال العالم.

من جانبها أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، على ضرورة التكاتف والعمل على دعم التحالف العالمي للّقاحات والتحصين (جافي)، مشيرة إلى أن التكنولوجيا ستكون العامل الأساسي في التوسع، وتحسين الاستفادة من التحصين.

فيما قالت رئيسة مجلس إدارة (جافي) نجوزي أوكونجو - إيويلا، «أحد التحديات في إيصال التحصينات إلى الأشخاص كافة هو المعلومات المغلوطة لدى البعض بوجود أضرار للقاحات».

وقالت: «الابتكار يمثل عاملاً رئيساً لأهدافنا في حصول 100% من الأطفال على التحصين، فمن خلال الابتكار يمكن أن تقوم طائرات بدون طيار بحمل اللقاحات والوصول بها إلى المناطق النائية».

ميركل تشكر الإمارات

وجّهت المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل، في رسالة مصوّرة إلى المؤتمر، الشكر إلى دولة الإمارات على استضافة الحدث.

وقالت «أتوجه بالشكر الجزيل لكل من التزم بتحسين صحة الأطفال، والذين قدموا الحماية لهم من خلال التطعيمات».