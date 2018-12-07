«الأرصاد»: طقس غائم جزئياً اليوم.. وانخفاض في الحرارة غداً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً نسبياً صباحاً على السواحل، وغائماً جزئياً، يصبح غائماً أحياناً، خصوصاً على البحر وبعض المناطق الساحلية، خصوصاً الشمالية، لافتاً إلى احتمالية سقوط بعض الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية على البحر، وسيكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عُمان.

وذكر المركز أن طقس غد سيكون رطباً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على المناطق الداخلية الغربية صباحاً، وغائما جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً شمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة على البحر، ويكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب ليلاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عُمان، فيما تكون هناك فرصة تشكل ضباب إلى ضباب خفيف، بعد غد، على بعض المناطق الداخلية في الصباح، ويصبح الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية 20 إلى 30 تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على البحر، فيما يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عُمان.

وأوضح المركز أن يوم الإثنين المقبل سيشهد فرصة لتشكّل ضباب إلى ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، ويصبح الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح شمالية غربية 20 إلى 30 تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على البحر، فيما يكون البحر مضطرباً في الخليج العربي ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.