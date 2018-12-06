إغلاق عدد من الطرق بشكل مؤقت في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي عن إغلاق مؤقت لعدد من الطرق في العاصمة لمدة ساعتين غداً "الجمعة" وذلك تزامناً مع انطلاق ماراثون ادنوك أبوظبي" العالمي الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بما يسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يمثل ترسيخاً جديداً لما وصلت اليه أبوظبي من تطور في تنظيم السباقات العالمية .

وأوضحت ان مسارات طرق الماراثون العالمي التي سيتم اغلاقها ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غد وإلى الساعة الثانية بعد الظهر، تشمل : شارع الكورنيش ، شارع الملك عبد الله ، المارينا مول.

ودعت اللجنة السائقين الى الالتزام بعدم السير والمرور عبر تلك الطرق خلال فترة الاغلاق المؤقت، و إستخدام الطرق الموازية (البديلة ) مثل شارع زايد الأول وشارع الفلاح وغيرها.