805 من أصحاب الهمم المواطنين يعملون في جهات حكومية وخاصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت وزارة تنمية المجتمع بأن عدد العاملين من أصحاب الهمم المواطنين في الدولة بلغ 805 أشخاص، لافتة إلى أنها تواصل العمل على توظيف المزيد من الباحثين عن عمل من هذه الفئة، عبر المنصة الإلكترونية (توظيف أصحاب الهمم)، بهدف تعزيز تمكين أصحاب الهمم معرفياً ومادياً وعملياً، وذلك تحقيقاً لمحاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وتم إطلاق منصة توظيف أصحاب الهمم في السادس من فبراير الماضي، لتؤدي دوراً في التعريف بمهاراتهم، وسنّ العمل من جهة، والفرص المتوافرة من جهة أخرى.

وبمناسبة الاحتفاء بـ«اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة»، الذي يصادف الثالث من ديسمبر كل عام، كشفت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، عن خطة عمل شاملة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الأخير، بشأن دعم عمل أصحاب الهمم، بما يتضمن تحقيق الربط الإلكتروني مع جهات التوظيف المختلفة على المستوى الحكومي اتحادياً ومحلياً وفي القطاع الخاص، لتسهيل مهمة التواصل مع أصحاب الهمم، وإيجاد فرص عمل مناسبة، مشيرة إلى توفير حزمة برامج نوعية ومتخصّصة لأصحاب الهمم توفر التأهيل والتدريب، مع تحفيز مستمر لاستكمال دراستهم الجامعية، ورفع مستوى كفاءتهم وتأهيلهم وتدريبهم سعياً نحو فرص عمل أفضل تتواءم والاحتياجات المستقبلية للسوق.

وقالت إن الوزارة خلال المرحلة المقبلة ستركز على برامج تدريبية متخصصة، تستهدف جهات التوظيف وزملاء العمل لأصحاب الهمم أيضاً، لتسهيل استيعابهم وتقبلهم في أجواء نفسية إيجابية، إلى جانب السعي لتعديل بيئات العمل من ناحية المرافق والبنية التحتية والتقنيات المتوافرة، بما يتناسب واحتياجات كل فئة من أصحاب الهمم.

وأشارت بوحميد، إلى أن عدد الجهات المسجلة في منصة توظيف أصحاب الهمم بلغ 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، يتم إرسال طلبات التوظيف إليها، والتنسيق مع المسؤولين فيها، حيث تم عقد تسعة اجتماعات، تستهدف تشغيل أصحاب الهمم، لدراسة الحالات المتقدمة للتشغيل، وبحث إمكانية توفير فرص عمل تناسب قدراتهم.

وأكدت أن المنصة تجسّد فكرة نوعية من حيث الاستجابة لأحد محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في مجال التأهيل المهني والتشغيل، لافتة إلى أن تشغيلهم مهمة وطنية بامتياز ومسؤولية عمل جامعة تتشارك فيها مؤسسات المجتمع كافة.

وأضافت بوحميد أن المنصة تؤدي دوراً محورياً في اكتشاف قدرات ومهارات محفزة، وتطويرها وتنميتها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وكذلك الإحاطة بفرص التوظيف المتوافرة، وتوجيهها بما يوافق قدرات هذه الفئة، مؤكدة أن المنصة تعد منبراً محفزاً لأصحاب الهمم، نحو التسجيل إلكترونياً للبحث عن أفضل الفرص، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم المهنية والعملية، وتشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، على الإعلان عن الوظائف وفرص العمل المتوافرة.

وقالت مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة، وفاء حمد بن سليمان، إنه تم تطبيق اختبارات الميول المهنية لـ21 من المسجلين في المنصة من ذوي الإعاقات الذهنية، للتأكد من طبيعة الأعمال التي يرغبون في مزاولتها، واختيار المهن والوظائف التي تتناسب مع اهتماماتهم، التي تم استكشافها عن طريق أخصائيي التأهيل المهني والتشغيل، حيث تراعي اختبارات الميول المهنية طبيعة المهن المتوافرة في المجتمع المحلي، بعد أن تم تقنينها وتوجيه مخرجاتها تطبيقاً على واقع دولة الإمارات، بما يكفل أن الأشخاص المطبقة عليهم هذه الاختبارات، سيصبحون جاهزين لمزاولة مهنهم المستقبلية، بمجرد التنسق مع جهات التوظيف، والعثور على الأعمال والمهام التي تناسبهم، الأمر الذي يساعد على تحقيق استقرارهم المهني.

وقد تمكنت وزارة تنمية المجتمع من متابعة ومساعدة عدد من الحالات التي واجهت تحديات خلال تشغيلها في بيئات العمل، نظراً لمشكلات في التواصل، أو حاجة هذه الحالات لتعديلات معينة في بيئة العمل، بما يضمن نجاحها في مسار التوظيف الدامج.

طلب وظيفة

تقدّم وزارة تنمية المجتمع، عبر المنصة الإلكترونية، خدمة طلب وظيفة أصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل، بحيث يُطلب منهم إبراز مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم التي يتمتعون بها، من أجل البحث لهم عن فرص عمل تناسبهم في سوق العمل، وتحويلهم إلى المهن والأعمال المناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم.

ويوفر قسم التأهيل المهني والتشغيل في إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، إجابات كافية حول كيف تتم المقابلة، وكيفية اجتياز أصحاب الهمم لها.

شروط

الحصول على بطاقة أصحاب الهمم.

أولوية الحصول على فرص العمل للمواطنين.

أن يكون المتقدم في السنّ القانونية للعمل .

الالتزام بقوانين العمل في المؤسسة التي سيعمل فيها.

الوثائق المطلوبة

صورة جواز السفر.

صورة خلاصة القيد.

صورة بطاقة الهوية.

صورة شخصية حديثة.

صورة أعلى مؤهل علمي.

صور من شهادات الخبرة السابقة، إن وجدت.

20

جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، مسجلة في منصة توظيف أصحاب الهمم.