حاكم أم القيوين: الإمارات تخطت مراحل التمكين إلى استشراف المستقبل

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن دولة الإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تخطت مراحل التأسيس إلى مراحل التمكين لاستشراف المستقبل والتأكيد على محور الإنسان وجودة الحياة للمواطنين، والاهتمام بالعلم والمعرفة والابتكار.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ47، إنه «في عهد التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارات خلال السنوات الماضية من عمرها المديد وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، وفي عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تخطت الدولة مراحل التأسيس إلى مراحل التمكين لاستشراف المستقبل والتأكيد على محور الإنسان وجودة الحياة للمواطنين والاهتمام بالعلم والمعرفة والابتكار، بالإضافة الى المبادرات الإنسانية الخيرية داخل وخارج الدولة».

وأضاف سموه، أنه «في إطار الحكومة الاتحادية أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية الإمارات 2021، وذلك في عام 2010 في إطار استراتيجية طويلة المدى تشمل قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية، بمناسبة مرور 50 عاماً على إعلان الاتحاد وترجمة هذه الرؤية الى برامج عملية تحقق الريادة العالمية في كافة المجالات ضمن أهداف التنمية المستدامة التي شرعت في تنفيذها والمعتمدة على العلوم والابتكار في عصر العولمة، ووضع تصور للمحفزات لتحقيق الأهداف المرجوة ومواجهة التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه البرامج في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة».

وأشاد سموه بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مجال ثورة المعرفة وعلوم الفضاء وتكنولوجيا الاتصالات، وإطلاق القمر الصناعي خليفة سات، والذي قد تم تصنيعه وتطويره وإدارته بالكامل بواسطة فريق من المهندسين والكفاءات الإماراتية بمركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال سموه: «لقد شهدت قواتنا المسلحة في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، المزيد من التطور والدعم للقيام بدورها الوطني في حماية الوطن والمكتسبات والانجازات، والمشاركة الفاعلة ضمن قوات التحالف العربي في الدفاع عن الشرعية في اليمن واستقراره».

وأكد أنه «بهذه المناسبة الوطنية الخالدة نتضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم أمهاتهم وآباءهم وزوجاتهم وأبناءهم وأهلهم الصبر والسلوان، مقدرين تضحياتهم وولاءهم للوطن والقيادة، ودورهم البطولي في الذود عن حياض الوطن».