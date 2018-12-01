رئيس الدولة يستقبل محمد بن زايد في قصر البطين

المصدر: أبوظبي-وام

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم في قصر البطين في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هنأ سموه باليوم الوطني الـ47 للدولة .. متمنيا أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه و على دولة الإمارات و شعبها بالأمن و الأمان و الرخاء في ظل قيادته الرشيدة.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و الشيخ خليفة بن طحنون ال نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون اسر الشهداء في ديوان ولي عهد ابوظبي وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة .

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