شرطة أبوظبي تحذّر من 10 سلوكيات في «اليوم الوطني»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي، الجمهور، والسائقين خصوصاً، من 10 أفعال تعرّض أصحابها للمخالفة خلال احتفالات اليوم الوطني، منها استخدام الرش بالاسبيريه من قبل سائق السيارة أو الركاب، مخالفة إرشاد شرطي المرور، إدخال زوائد على المركبات بما يؤثر في الرؤية والسلامة وتتضمن تركيب سارية العلم، تجاوز عدد الركاب، الخروج من النوافذ وفتحة السقف، تحميل الركاب في غير الأماكن المخصصة للجلوس كصندوق المركبة، تزويد السيارات أو إصدار أصوات من المركبة مثل المفرقعات وغيرها، وتلوين الزجاج الأمامي ونافذة السائق أو وضع شمسية أمامية.

ودعت الشرطة الشباب إلى عدم النزول من المركبة بالطريق العام، وإقامة مسيرات عشوائية، وحذرت من إلقاء ورمي المخلفات على الطريق العام خلال الاحتفالات، محذرة من خطورة تغطية أرقام اللوحات الأمامية أو الخلفية بصورة تُخفي أرقام اللوحة تماماً.

وأطلقت شرطة أبوظبي هاشتاق «كن إيجابياً» في الاحتفال باليوم الوطني الـ47، مؤكدة أن احتفالات الدولة بذكرى الاتحاد تستحق التعبير عنها بصورة حضارية متميّزة تنقل للعالم وتعكس له مدى الاعتزاز بما حققته مسيرة الاتحاد من إنجازات ريادية متطورة.