"طقس الجمعة".. غائم جزئياً وارتفاع طفيف في "الحرارة"

المصدر: أشرف جمال- أبوظبي

شهدت اليوم، كافة مناطق الدولة، طقس غائم جزئي ورطب مع تشكّل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، بينما كانت الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تراوحت من 15 إلى 25 كم/س، وصلت إلى 38 كم/س على البحر الذي شهد اضطراباً في الصباح غرباً، فيما كان متوسط في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غداً الجمعة صحو إلى غائم جزئياً، إذ يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية وتتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، منوهاً إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع الطفيف، فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.