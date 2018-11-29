احذر .. 20 فعلا يعرضك للمخالفة خلال الاحتفال باليوم الوطني

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي، الجمهور والسائقين على وجه الخصوص، من 10 أفعال تعرض أصحابها للمخالفة خلال احتفالات اليوم الوطني، استخدام الرش بالاسبيريه من قبل سائق السيارة أو الركاب ، مخالفة إرشاد شرطي المرور ، إدخال زوائد على المركبات بما يؤثر على الرؤية والسلامة وتتضمن تركيب سارية العلم، تحميل المركبة بعدد ركاب يتجاوز العدد المقرر، الخروج من النوافذ وفتحة السقف، تحميل الركاب في غير الأماكن المخصصة للجلوس كصندوق المركبة ، تزويد السيارات بالـ ( هدرز - فلتر- دبة صوت) أو إصدار أصوات من المركبة كالمفرقعات وغيرها، و تلوين الزجاج الأمامي ونافذة السائق أو وضع شمسية أمامية.



ودعت الشباب إلى ضرورة الابتعاد عن الممارسات الاحتفالية التي تهدف من قبل البعض إلى لفت النظر كالنزول من المركبة بالطريق العام أو ترك المركبة في الطريق ومحركها دائر والوقوف وسط الطريق دون مبرر، وإقامة مسيرات عشوائية وحذرت من إلقاء ورمي المخلفات بالطريق العام خلال الاحتفالات ونبهت من خطورة تغطية أرقام اللوحات الأمامية أو الخلفية بصورة تخفي أرقام اللوحة تماماً .



وتطرقت قائمة المخالفات الخاصة باحتفالات اليوم الوطني إلى التنبيه من ارتكاب المخالفات وعدم الالتزام بالقوانين، وتفحيص الويلات ، قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور ، تغيير لون المركبات بشكل كامل ، إحداث تغيرات في المركبة بشكل كامل دون الحصول على ترخيص.



وطلقت شرطة أبوظبي هاشتاق "كن إيجابياً " في الاحتفال باليوم الوطني 47 مؤكدة أن احتفالات الدولة بذكرى الاتحاد تستحق التعبير عنها بصورة حضارية متميزة تنقل للعالم وتعكس له مدى الاعتزاز بما حققته مسيرتنا الاتحادية من إنجازات ريادية متطورة.