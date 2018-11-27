مؤسسة الإمارات تتلقى 5 ملايـين درهم تبرعاً من منى القرق

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت «مؤسسة الإمارات»، أمس، عن تلقيها تبرعاً بقيمة خمسة ملايين درهم من سيدة الأعمال ورائدة العمل الخيري، منى عيسى القرق، وتعتزم المؤسسة تسخير المبلغ لتمويل برامج تمكين الشباب في مختلف أرجاء الدولة.

- المؤسسة تخصص التبرع لدعم برامج تنمية مهارات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، أن الدولة تحتفي خلال «عام زايد» بالخصال النبيلة والقيم الراسخة التي غرسها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقائمة على الخير والعطاء والإيثار.

وأضاف سموه أن المساهمة في دفع مسيرة التنمية والتطوير ليست مقتصرة على القطاعين الحكومي والخاص وحسب وإنما هي مسؤولية الأفراد والمؤسسات، مشيداً في هذا الصدد بالتبرع الذي قدمته منى عيسى القرق والذي يشكل نموذجاً يقتدي به الآخرون.

ويعد التبرع لمؤسسة الإمارات الأحدث ضمن سلسلة من التبرعات الخيرية الشخصية التي قدمتها منى عيسى القرق، التي تشغل أيضاً منصب مديرة أعمال التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، وهي عضو فاعل في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات منذ عام 2005. وتعتزم المؤسسة استخدام التبرع لدعم محفظة برامجها التي تضم 6 برامج لتمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار والريادة الاجتماعية والثقافة المالية والتطوع والتمكين وبناء المسار المهني.

وقالت القرق: «أتذكر دائماً مقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه: إذا كان الله عز وجل قد منّ علينا بالثروة فإن أول ما نلتزم به لإرضاء الله وشكره هو أن نوجه هذه الثروة لإصلاح البلاد ولسوق الخير إلى شعبها». متابعة أن «السير وفقاً لهذه التوجيهات لا يقتصر على حكومتنا وحسب، بل يشملنا جميعاً أبناء هذا الوطن العزيز الذين نهلوا من معين خيراته بفضل قيادتنا الرشيدة، فواجبنا كأفراد أن ننقل هذه الرسالة السامية إلى الأجيال المقبلة».

وانطلاقاً من دعمها القوي لدور المرأة في قطاع الأعمال، بادرت منى عيسى القرق إلى تأسيس «برنامج تمكين المرأة» ضمن «مجموعة عيسى صالح القرق»، مقدمة بذلك منصة مثالية تتيح للنساء التعبير عن آرائهن وإيصالها إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة. كما أطلقت في عام 2015 «منحة منى القرق» في «كلية لندن للأعمال» لدعم طالبات الماجستير في إدارة الأعمال والماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية. وبوصفها عضواً في مجلس إدارة «مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية»، تتولى منى القرق مسؤولية استراتيجيات ومبادرات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي، بما فيها دعم التعليم الأساسي للأطفال المحرومين في زنجبار.