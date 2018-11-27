«الهوية» تكرّم موظفيها المتميزين بـ «ميدالية زايد»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن إطلاق ميدالية تقديرية جديدة لتكريم موظفيها المتميزين تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك في إطار احتفالاتها بـ«عام زايد» وسعيها إلى تعزيز وعي موظفيها بنهجه وعطائه في البناء والعطاء والإخلاص، وحرصها على أن يكون، رحمه الله، قدوتهم في الإبداع وقهر المستحيل.

ويتضمن تصميم الميدالية صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، وعلم دولة الإمارات، والرقم 100 الذي يخلّد مئوية قائد ضرب أروع الأمثلة في حب شعبه وبذل الغالي والنفيس، وسخّر االمقدرات والثروات التي حبا الله بها الوطن لتوفير أفضل مستويات الحياة لشعب الإمارات، ولكل من يعيش على أرضها.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة، علي بن حماد الشامسي، أنّ هذه المبادرة تأتي في إطار استلهام الهيئة لمآثر الشيخ زايد، وما تميّز به من حكمة في القيادة وإخلاص في العمل والعطاء، وجدّ واجتهاد في السعي إلى تحقيق الهدف دون كلل أو ملل ولا التفات إلى المعيقات والعقبات، وذلك حتى تبقى ذكراه ماثلة أمام الأجيال تتعلم منها كيفية بناء الأوطان.

وحثّ منتسبي الهيئة على السعي بكلّ جدّ واجتهاد لنيل شرف تقّلد هذه الميدالية التي تحمل اسماً عزيزاً ورمزاً حيّاً يعيش في قلوب أهل الإمارات وضمائرهم، وتسخير طاقاتهم وإمكاناتهم لدعم جهود الهيئة الهادفة للوصول بكل مراكزها وإداراتها إلى مستوى «7 نجوم»، خصوصاً بعد أن حصلت أربعة مراكز هذا العام على تصنيف «5 نجوم». وأشاد بجهود موظفي مراكز سعادة المتعاملين التي حققت نتائج متميّزة ضمن نظام النجوم العالمي الذي تتبناه الحكومة لتقييم الخدمات، مؤكّداً أن الهيئة تقدّر عالياً ما بذلوه من جهود كان لها دور كبير في تعزيز سمعة الهيئة كواحدة من المؤسسات الفاعلة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن غاية العمل الحكومي هي تحقيق السعادة للناس.