بلدية دبي: لا تجمعات لمياه الأمطار قبل السادسة مساءً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكدت بلدية دبي أن شوارع الإمارة ستكون خالية من كافة التجمعات المائية الناتجة عن مياه الأمطار، قبل الساعة السادسة مساءً، وذلك من خلال الجهود المكثفة التي تنفذها كوادر البلدية منذ بدء هطول الأمطار على الدولة، وفق المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية المهندس طالب جلفار.

وأفاد جلفار أنها تعمل بشكل مكثف لمعاجلة تجمعات مياه الأمطار في كافة أرجاء الإمارة، من خلال 60 محطة ضخ لمياه الأمطار، ضمن شبكة أنابيب يصل طولها الإجمالي إلى 1.75 مليون متراً طولياً يتخللها 28 ألف غرفة تفتيش، ومتصل بها 72 ألف مصرف مياه أمطار جميعها تنتهي بعدد 28 مخرج إلى البحر أو إلى خور دبي.

وأكد أن شبكة تصريف مياه الأمطار تقوم بعملها بشكل طبيعي، ضمن معطيات التصميم والتشغيل، مشيراً إلى إمكانية استغراق الشبكة لوقت أطول في عملية التصريف في حال كانت الأمطار المتساقطة غزيرة.