4 بلاغات بدخول مياه الأمطار لمنازل في إمارة رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال مستشار دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أحمد حمد الشحي، إن الدائرة في حالة طوارئ مستمرة نتيجة الحالة الجوية الغير مستقرة وسقوط الأمطار الغزيرة، وتابع أن الدائرة تلقت صباح اليوم أربعة بلاغات عن دخول مياه الأمطار للمنازل في بعض المناطق السكنية المنخفضة، حيث تم على الفور إرسال فريق الطوارئ إلى المنازل وتم سحب المياه من داخلها، كما تم سحب مياه الأمطار من الطرقات التي تجمعت فيها مياه الأمطار وأدى إلى تعطيل حركة السير والمرور، ومنها منطقة الظيت السكنية وشارع الوكالات القصيدات وشعبية راشد وخزام.

وأضاف أن طرقات الإمارة لم تشهد أي أضرار نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وأن فرق الدائرة تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة الحالة الجوية والاستجابة لجميع البلاغات الواردة.