المري يوقّع كتاب «خميس المزينة 33 عاماً من العطاء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، كتاباً خاصاً يوثق إنجازات المغفور له، الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام السابق لشرطة دبي، بمناسبة الذكرى الثانية لوفاته، في لمسة وفاء لإنجازاته وعطائه في خدمة الوطن.

وأكد المري أن إصدار كتاب «خميس المزينة 33 عاماً من العطاء»، جاء بمبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي من أجل توثيق إنجازاته الكبيرة وعطائه في خدمة الوطن، مؤكداً أن الفريق المزينة يملك معزّة خاصة في قلوب كل من عاصروه واستفادوا من خبرته في العمل الشرطي على مدار 33 عاماً، كرّسها في خدمة وتعزيز الأمن والأمان، وتحقيق الريادة والتميز في شرطة دبي.

ووقّع المري على النسخة الأولى من الكتاب، وأهداها إلى نجل الفقيد خميس مطر المزينة، مؤكداً أن إنجازات الفقيد ستبقى محفورة في تاريخ العمل الشرطي في دبي، وأن هذا الكتاب هو لمسة وفاء لقائد كان حريصاً على خدمة وطنه، وبذل كل جهده من أجل رفع مستوى العمل الشرطي، وتعزيز الأمن والأمان.

من جانبهم، أشاد مساعدو القائد العام لشرطة دبي بإنجازات الفريق خميس مطر المزينة في خدمة الوطن، مؤكدين أنه كان رجل أمن من الطراز الأول، ورجلاً يُحتذى بمسيرته في العمل الشرطي، وأنه كان حريصاً كل الحرص على الإخلاص والتفاني في واجباته من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وجعل مدينة دبي المدينة الأكثر أمناً والأكثر تميّزاً عالمياً في جانب العمل الشرطي.

وحول الكتاب الذي أشرف عليه المري، وتابعه مساعد القائد العام لشؤون التميّز والريادة الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، ومدير الإدارة العامة للتميز والريادة العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، وأعدّه حسن سلامة، قال العبيدلي إن الكتاب المكون من 120 صفحة يوثق أيضاً أثر إنجازات الفريق المزينة الكبيرة بعد وفاته، وكلمات الرثاء والشهادات التي ذكرت جهوده من كبار المسؤولين في الدولة، والقادة الشرطيين ممن عاصروه وعملوا إلى جانبه، إضافة إلى كلمة خاصة لنجله محمد خميس مطر المزينة.