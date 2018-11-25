مجلس الوزراء يعتمد قرار تأشيرات الاستثمار وأصحاب المواهب التخصصية

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

وتضمن القرار، الصادر قبل أشهر، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات، لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية وللعلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.

وتضمن القرار شروط وأحكام الحصول على تأشيرات طويلة الأمد لكل من المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وتشمل كذلك الزوج والزوجة والأبناء لضمان توفير بيئة متماسكة أسرياً واجتماعياً ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته، وتشمل القرارات التفاصيل والشروط كافة والمزايا لكل فئة بما يضمن سلاسة تطبيق القرارات.

وتضمن القرار الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وتُحدد فئتان للمستثمرين: المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن خمسة ملايين درهم، ويمنح إقامة لمدة خمس سنوات، والمستثمر في الاستثمارات العامة، من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو أن يكون شريكاً بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا يقل عن 10 ملايين درهم في كل المجالات المذكورة على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات، ويحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.

ويحدّد القرار ضوابط عامة للفئتين: أن يكون المبلغ المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك، واشتراط الاحتفاظ بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن تكون ذمة المستثمر المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية، بقيمة 10 ملايين درهم.

وتشمل مزايا تأشيرة المستثمرين والشركاء، بشرط مساهمة كل شريك بـ10 ملايين درهم، الزوج والزوجة والأبناء، كما تشمل مديراً تنفيذياً واحداً ومستشاراً واحداً. ويسمح القرار للمستثمرين بدخول الدولة لمدة ستة أشهر، متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرة.

وتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة، وتحدد فئتان لرواد الأعمال، الأولى: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم، كحد أدنى، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة. ويمنح رواد الأعمال تأشيرة لمدة خمس سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر.

وتشمل مزايا تأشيرة رواد الأعمال كلاً من رائد الأعمال والشركاء وثلاثة مديرين تنفيذيين، والزوج والزوجة والأبناء. ويسمح لرائد الأعمال بدخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرات مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.

وتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن. وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء. ويشترط للفئات كافة وجود عقد عمل ساري المفعول والتخصص في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة للدولة.

وتحدد الشروط الخاصة بكل فئة، ففي فئة الأطباء والمتخصصين يشترط توفر اثنين على الأقل من الشروط الآتية: الحصول على أعلى شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم، والحصول على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص المتقدم، والمساهمة في إجراء أبحاث كبيرة ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة في مجال عمل المتقدم، وكتابة مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل المتقدم، والحصول على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل المتقدم، تتطلب عملاً متميزاً لقبول العضوية، والحصول على تحصيل علمي عالٍ لا يقل عن شهادة الدكتوراه، إضافة إلى الخبرة العملية في مجال عمل المتقدم، على ألا تقل عن 10 أعوام، والتخصص في مجالات مطلوبة وذات أهمية للدولة (شرط إضافي للطبيب).

أمّا في فئة العلماء، فيشترط أن يكون العالم معتمداً من مجلس الإمارات للعلماء أو الحاصلين على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، فيما يشترط لفئة المبدعين من أهل الثقافة والفن أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. أمّا في فئة المخترعين فيشترط الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة إلى اقتصاد الدولة، مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد.

ويشترط لأصحاب النخبة التمتع بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع، أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة، أما في فئة المديرين التنفيذيين فيشترط أن يكونوا من أصحاب الشركات الرائدة والمعروفة وذات الخبرة العالمية، وممن يملكون تحصيلاً علمياً عالياً، وخبرة عملية، ومنصباً (مثلاً: مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة) وذلك للحفاظ على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة.

الطلاب المتفوقون

تضمن قرار مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة خمس سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز، ما يمثل الحصول على معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، وعلى تقدير امتياز، ما يمثل معدل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج في الجامعات الموجودة داخل الدولة وخارجها. وتشمل المزايا الطلاب المتفوقين وأسرهم.

تأشيرات طويلة الأمد تشمل الزوج والزوجة والأبناء، لضمان توفير بيئة متماسكة أسرياً واجتماعياً.

القرار تضمن شروط الحصول على تأشيرات طويلة الأمد لاستقطاب كفاءات القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.