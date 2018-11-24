رد 440 مليون درهم إلى 20 ألف جهة عمل في الدولة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن رد 440 مليون و456 ألف درهم ضمانات مصرفية إلى 20 ألف و743 منشأة وجهة عمل، منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث نظام التأمين على العمالة بتكلفة منخفضة كبديل عن الضمان المصرفي، في 15 أكتوبر الماضي، وحتى 20 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفترة صدرت خلالها نحو 277 ألف وثيقة تأمين على عمالة المنشآت والعمالة المساعدة بموجب نظام التأمين الجديد، لافتة إلى أن تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين يأتي انطلاقاَ من الحرص على خفض تكلفة استقدام وتشغيل العمالة بما يدعم اصحاب العمل ويوفر في ذات الوقت الحماية لحقوق ومستحقات العمالة.