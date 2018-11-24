حلقة شبابية عن مكافحة الجرائم الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت شرطة أبوظبي في حلقة شبابية، نظمتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بفرعها في أبوظبي، تناولت التعريف بالمفاهيم التوعوية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وطرق مكافحتها. وتحدّث مدير فرع البحث الإلكتروني في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية الرائد علي فارس النعيمي، عن طبيعة الجرائم الإلكترونية، وسرعة تطوّر الجريمة، ودور شرطة أبوظبي في التصدّي لها بالتعاون مع أفراد المجتمع. وتطرق رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بفرع أبوظبي المستشار عبدالله الكعبي، إلى قانون تقنية المعلومات، ودور المحامين في التعامل مع القضايا الإلكترونية. وحضر الحلقة النقاشية عدد من المحامين والقانونيين والمختصين وشهدت تفاعلاً نقاشياً، وتم خلالها تقديم مقترحات وأفكار إيجابية لتعزيز التوعية في الوقاية من هذه الآفة المجتمعية.