مراد البلوشي: زايد زرع الطموح في أبناء الوطن لاكتشاف الفضاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال مدير إدارة مكتبة اتحاد الإمارات بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مراد عبدالله البلوشي، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، زرع الطموح في أبناء الوطن لاكتشاف الفضاء. وأضاف خلال محاضرة في مجلس محمد خلف، نظمها مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، أخيراً، تحت عنوان «الشيخ زايد والتنمية العلمية»، أن الشيخ زايد قال، خلال لقائه عدداً من رواد الفضاء، من بينهم رائد الفضاء الأميركي جيمس إروين، في 30 ديسمبر 1974، إن «رحلات الفضاء تجسد الإيمان بالله وقدرته، ونحن نشعر كعرب بأن لنا دوراً عظيماً في هذا المشروع وهذه الأبحاث، ونحن فخورون بالتقدم الهائل في علوم الفضاء، بفضل القواعد التي أرساها العلماء العرب منذ مئات السنين».

وشهد المحاضرة التي أدارها الإعلامي عبدالله بن دفنا، كل من رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، ونائب رئيس اللجنة، عيسى سيف المزروعي، إلى جانب عدد من أهالي منطقة الكرامة، ورواد المجلس من المثقفين والكتاب والشعراء والإعلاميين والفنانين.