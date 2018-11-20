«الأرصاد»: الطقس غائم ورطب اليوم.. وفرص لسقوط الأمطار غداً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، كما يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتتكاثر السحب تدريجيا ليلاً خصوصاً على البحر والجزر مع فرصة لسقوط الأمطار، فيما تكون الرياح شمالية غربية بسرعة من 18 إلى 30 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 42 كم/‏‏‏‏‏س على البحر، الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً في بحر عمان.

وتوقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية /‏‏ 20 - 35 كم/‏‏س تصل إلى 45 كم/‏‏س على البحر أحياناً، والبحر يكون في الخليج العربي مضطرباً الى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:11 والمد الثاني عند الساعة 25:23، والجزر الأول عند الساعة 17:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:04.

ويكون بحر عمان متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:26، والثاني عند الساعة 07:39 والجزر الأول عند الساعة 13:56 والجزر الثاني عند 01:58.

وذكر المركز أن طقس يوم غد (الأربعاء) سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، فيما تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار خصوصاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً على المناطق المكشوفة، وتكون الرياح شمالية غربية، بسرعة من 20 إلى 35 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً خصوصاً شرقاً وشمالاً، ويكون رطباً ليلاً، والرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقاً بسرعة من 18 إلى 25 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يظل مضطرباً غرباً صباحاً ويصبح متوسط الموج ظهراً في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز تشكل الضباب يوم الجمعة أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية ويكون الطقس غائماً جزئياً أحياناً وتتكون السحب المحلية بعد الظهر شرقاً ثم تتكاثر السحب ليلاً على البحر والجزر، أما الرياح تكون شمالية غربية بسرعة من 18 إلى 30 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏‏س على البحر.