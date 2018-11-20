«مكتوم الخيرية» تختتم جائزة الشيخة روضة للتميز

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اختتمت هيئة آل مكتوم الخيرية فعالية جائزة الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم لأصحاب الهمم المتميزين تحت شعار «موهبتي»، بحضور الشيخة ميثاء بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، بعد أربعة أشهر من التنافس بين أصحاب الهمم الذين أظهروا همة عالية لنيل هذه الجائزة التي تعد الأولى على المستويين المحلي والإقليمي.

وتهدف الجائزة إلى تطوير مواهب أصحاب الهمم بالطرق العملية لصناعة جيل ذي كفاءة عالية في مختلف المجالات، ليسهم في ارتقاء الوطن وتحفيز أصحاب الهمم للبدء في اكتشاف مواهبهم ومواطن شغفهم وتقديمها للمجتمع، والاحتكاك بذوي الخبرة في تلك المجالات، والاستمرار في ممارسة الموهبة أو الهواية لتؤتي ثمارها في التمرس وتمثيل دولة الإمارات في المسابقات الدولية.

وبدأت منافسات جائزة الشيخة روضة لأصحاب الهمم منذ أربعة أشهر بالورش التدريبية للتنافس على نيل الجائزة في مجالات تحفيظ القرآن الكريم والزراعة وتصميم الأزياء والعطور والتصوير الفوتوغرافي والأشغال اليدوية بمشاركة جميع مراكز وأندية أصحاب الهمم.

وقال الأمين العام للهيئة، محمد عبيد بن غنام، إن انطلاق الجائزة جاء من فكر وفلسفة حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم الـتي تؤمن بالإبداع كقدرة عقلية تُمكن أصحاب الهمم مـن تحدي العقبات وحل المشكلات وبلورة الأفكار بطرق غير مسبوقة.

وأكد بن غنام أن الدولة أولت قضية الدمج أهمية خاصة من خلال مبادراتها المبنية على الأهداف الاستراتيجية لقيادتها الرشيدة، لما يمثله الدمج من احتواء كامل للأشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع.