"الأرصاد" يتوقع تحول الحالة المدارية في بحر العرب إلى منخفض جوي

المصدر: أبوظبي -وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يضعف المنخفض المداري بجنوب شرق بحر العرب، بعد غد الثلاثاء، ليتحول الى منخفض جوي، مجدداً التأكيد على عدم وجود أي تأثير له في الدولة.

وأوضح المركز - في بيانه الثاني حول الحالة المدارية في بحر العرب - أن المنخفض المداري يتمركز حالياً في جنوب شرق بحر العرب، عند خط عرض 10.4 درجات شمالاً، وخط طول 69.4 درجة شرقاً، ويتحرك باتجاه الغرب بسرعة 14 كم/س، وتراوح سرعة الرياح حول مركزه بين 55 و65 كم/س تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وناشد المركز الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر بموافاة الجميع بآخر المستجدات.