الرقم المميز (Z68) يباع بـ مليون و 400 الف لصالح الاعمال الخيرية

المصدر: هنادي ابو نعمة - دبي

حقق الرقم (Z68) القيمة الاعلى بين 6 ارقام مميزة للوحات المركبات تمثل تواريخ فارقة في حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، بيعت في مزاد (عام زايد) العلني ليخصص ريعها للأعمال الخيرية ، حيث تم بيعه بمليون و 400 الف درهم خلال المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي (أمس). وبلغت قيمة مجموع الارقام الستة مليون و 723 الف درهم سيخصص ريعها للأعمال الخيرية.

وطرحت الهيئة الأرقام الستة المُمَيّزة من فئة Z في المزاد العلني الذي حمل الرقم 100 في سلسلة المزادات العلنية لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي، وذلك بالإضافة لطرح 80 رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا للفئات (J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,X).

وطرحت الهيئة اللوحة المميّزة ثنائية الرقم والفئة بكود ثنائي (AA88) والتي حملت أعلى قيمة اسمية بين ارقام المزاد حيث بلغت قيمتها الاسمية مليون و700 الف درهم ،لتباع في المزاد بمليون و800 الف درهم.

وتراوح معدل أسعار معظم الأرقام، التي تم بيعها في المزاد، بين 60 الف درهم و300 الف درهم ، باستثناء بعض الأرقام التي قفز سعرها عن نصف مليون درهم، والتي تضمنت الرقم M800 ، الذي تم بيعه ب 590 الف درهم، وذلك بنفس القيمة للرقم U101.

ويشتَرِطُ في المشاركة في المزاد أن يتوفر للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وأن يتم وضع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترداد في حال لم يرس عليه رقم في المزاد، مع دفع 120 درهماً رسوماً للاشتراك، كما يمكن إيداع التأمين أيضا ببطاقة ائتمان أو إيداع رقم الشيك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ،على أن يتم تسليم الشيك في يوم المزاد لموظفي الاستقبال في المزاد .

يذكر أن الهيئة اطلقت على المزاد ، اسم مزاد عام زايد العلني ، وهو العام الحالي الذي يصادف فيه الذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد والذي تحتفل فيه دولة الامارات بمآثر المغفور له وإنجازاته، حيث تعدت حدود خيرات يده البيضاء حدود الإمارات إلى المنطقة والعالم أجمع، حتى أصبحت دولة الإمارات محافظة للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي.