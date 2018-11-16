أمطار محتملة غداً.. والبحر شديد الاضطراب

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار غداً، خصوصاً غرباً وعلى السواحل، لافتاً إلى أن الطقس، اليوم، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكاثر السحب ليلاً على السواحل والمناطق الغربية، لافتاً إلى أن الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية، بسرعة تصل إلى 38 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشهدت الدولة، أمس، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، خصوصاً شرقاً، ومغبراً أحياناً نهاراً، وكانت الرياح جنوبية شرقية تحولت إلى شرقية وشمالية شرقية، بسرعة وصلت إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي كان متوسطاً إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وعن طقس الغد، أفاد المركز بأنه سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار، خصوصاً غرباً وعلى السواحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر وفي المساء وتكون مثيرة للغبار والأتربة، حيث ستكون جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، بسرعة تصل إلى 45 كم/‏‏س على البحر الذي يصبح متوسط الموج ويضطرب تدريجياً بعد الظهر، ويكون شديد الاضطراب ليلاً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وذكر أن طقس بعد غد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار احتمالات سقوط الأمطار نهاراً، خصوصاً على السواحل وشرقاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، موضحاً أن الرياح المثيرة للغبار والأتربة ستنشط على المناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية، تراوح سرعتها من 20 إلى 35كم/‏‏س وتصل إلى 45 كم/‏‏س على البحر، الذي يكون مضطرباً في الخليج العربي ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وأكد المركز أن يوم الاثنين المقبل سيشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، إذ تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تراوح من 18 إلى 30 كم/‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س على البحر، الذي سيكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.