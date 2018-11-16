محمد بن راشد: التسامح لا نعليه شعاراً.. ولكن نعيشه نهج حياة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات حريصة على تهيئة المناخ الذي تدعم من خلاله كل حوار جاد يسهم في نشر مقومات السلام حول العالم، ويعين على تعزيز روح المودة والتسامح بين شعوبه، ومد مزيد من جسور التواصل التي يمكن من خلالها العبور إلى مستقبل يكفل للناس السعادة والاستقرار في إطار من التعايش وتقبّل الآخر وتفهّم الاختلاف الذي لابد ألّا يعيق الإنسان عن تحقيق طموحاته.

نائب رئيس الدولة: - «تربّينا في مدرسة زايد على قيم نبيلة عديدة من أهمها التسامح.. والإمارات ستظل النموذجوالقدوة في الانفتاح الواعي على الآخر وتقبّل أفكاره وتفهّم متطلباته». - نعمل على ترسيخ مكانة الإمارات عاصمةً للتسامح والتعايش الإيجابي.. وتأكيد إسهامها في تحقيق تقارب حقيقي بين الثقافات. - «نحن لا ندّخر جهداً في توفير أسباب السعادة للجميع، بكل الإعزاز والتقدير لكل إسهام مخلصيعين على بناء غد مشرق لدولتنا ومنطقتنا والعالم». محمد بن راشد يدعو شعوب المنطقة إلى التسامح مع نفسها أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على «تويتر»، أمس، إيمانه بأن «التسامح حق إنساني، ووسيلة للتطور»، مضيفاً سموّه «أن أكثر ما تحتاج إليه منطقتنا حالياً، هو أن تتسامح شعوبها مع نفسها». وقال سموّه عقب انطلاق أعمال «قمة التسامح»: «شهدت اليوم جانباً من (القمة العالمية للتسامح). شخصياً أؤمن بأن التسامح حق إنساني، وأؤمن بأنه أداة تطوير حضاري وتنموي. وأؤمن بأن الشعوب المتسامحة هي شعوب إنسانية عالمية تستحق الريادة. ولعل أكثر ما تحتاجه منطقتنا اليوم أن تتسامح شعوبها وأطيافها الدينية والثقافية مع نفسها». دبي - الإمارات اليوم

وقال سموّه: «نعمل على ترسيخ مكانة الإمارات عاصمةً للتسامح والتعايش الإيجابي.. وتأكيد إسهامها في تحقيق تقارب حقيقي بين الثقافات لكي تبقى دولتنا دائماً صاحبة الإسهام الأكثر تأثيراً في إقامة وتفعيل حوار عالمي يعين على إقرار أسس التفاهم بين الشعوب في مختلف ربوع العالم على اختلاف أفكارهم وتنوع ثقافاتهم».

وأضاف سموّه: «تربّينا في مدرسة زايد على قيم نبيلة عديدة من أهمها التسامح.. والإمارات ستظل النموذج والقدوة في الانفتاح الواعي على الآخر وتقبّل أفكاره وتفهّم متطلباته.. فالجميع في بلدنا يعيشون ويعملون دون تفريق بين مواطن ومُقيم.. الكل يعمل من أجل بناء المستقبل بروح الفريق الواحد.. فالتسامح لا نعليه شعاراً ولكننا نعيشه كنهج حياة.. فنحن لا ندّخر جهداً في توفير أسباب السعادة للجميع، بكل الإعزاز والتقدير لكل إسهام مخلص يعين على بناء غد مشرق لدولتنا ومنطقتنا والعالم».

كما أكد سموّه أن «التسامح قوة تدفع المجتمع إلى الأمام.. نحن نربّي أولادنا على التسامح ونغرس فيهم قيم التعاون واحترام التنوع والاختلاف ليكونوا أقوياء بثقتهم في أنفسهم... فالإنسان القوي هو الأقدر على قبول اختلاف الآخر والتعايش معه.. فعندما يعلي أي مجتمع هذه القيمة فإنه يضمن لأفراده تلاحمهم ويصون عليهم تكاتفهم، ويهيئ لهم مساحات أرحب للتعاون لحياة أفضل.. فالتسامح يكفل للناس السعادة ويمنحهم الطمأنينة والسكينة، ويعينهم على مواصلة رحلة الحياة بتفاؤل وأمل».

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، افتتاح أعمال «القمة العالمية للتسامح» التي ينظّمها «المعهد الدولي للتسامح» التابع لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تحت شعار «تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية: مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك»، بمشاركة ما يزيد على 2000 من المسؤولين رفيعي المستوى والخبراء والأكاديميين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

كما حضر افتتاح القمة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ووزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأمين عام مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، محمد بن عبدالله القرقاوي، وعدد من كبار المسؤولين، وضيوف القمة من الوزراء والسفراء والمفكرين ودعاة السلام والأكاديميين من دول عدة عربية وأجنبية.

استهل الحفل، الذي جرت مراسمه في فندق أرماني، بفيلم قصير بعنوان «مئوية زايد»، ثم ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، كلمة بعنوان «التعاون والابتكار من أجل بناء مجتمع حاضن للتنوع الثقافي»، تحدّث فيها عن واقع التسامح في الإمارات، الذي قال إنه يتأكد في ربوعها كافة بفضل رؤية قيادتها وقيم شعبها المتسامح والحريص على تحقيق كل ما يرتبط بالتسامح والسلام، من تقدم إنساني واجتماعي واقتصادي، مؤكداً أن شعب الإمارات ملتف حول قيادته في إطار تتكاتف فيه مؤسسات المجتمع كافة لمكافحة التعصب والتطرف، والتمسّك بالقيم والمبادئ الإنسانية التي يشترك فيها البشر جميعاً.

وأضاف: «من فضل الله على دولة الإمارات، أن قيّض لها قادةً حكماء ومخلصين، بدءاً بمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان منفتحاً على العالم يتفاعل بإيجابية مع الجميع، وأقرّ قيم التسامح والتعايش والمساواة والعدل بين الناس، وهي القيم ذاتها التي واصلت الإمارات السير على نهجها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك: «أقف أمامكم دليلاً حياً على التزام دولة الإمارات بأن التسامح والتعايش يتطلب من الجميع العمل الجاد وبذل الجهد بشكلٍ دائم على ترسيخ أسسه، سواء من خلال التعليم والتوعية، أو على مستوى وسائل الاتصال والإعلام، أو من خلال بناء الشراكات المحلية والعالمية، التي تسهم في بث الأمل بالمستقبل، وتؤدي إلى تحقيق السلام والرخاء والحياة الكريمة للجميع».

واعتبر القمة تعبيراً واضحاً عن حرص دولة الإمارات على التعاون من أجل نشر التسامح وبث الأمل والتفاؤل، ومنبراً عالمياً يدعم الحوار الإيجابي بين الحضارات والثقافات لتبادل الأفكار، معرباً عن أمله أن تكون القمة مجالاً للعمل المشترك نحو تحقيق التسامح والسلام في العالم، وداعياً المشاركين إلى العمل المشترك من أجل تحقيق الإسهام الفاعل والإيجابي لتصحيح المفاهيم الخاطئة لكي يصبح التسامح مجالاً للريادة والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق الرخاء والخير للجميع.

الريادة والمبادرة والابتكار

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إن الإمارات تتمتع بالقدرة على الريادة والمبادرة والابتكار، وإنها دولة قائدة ورائدة في تنمية الجوانب الإيجابية في العلاقات بين الثقافات والحضارات، وتعميق الوعي بها، بما يسهم في توطيد أواصر الود والتفاهم والتعايش بين الأمم والشعوب.

ويبحث المشاركون في القمة العالمية للتسامح سبل نشر قيم التسامح عالمياً، ودعم الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان، وتأكيد احترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان، والتوصل إلى خارطة طريق للتحالف بين دول العالم بغرض ترسيخ ثقافة التسامح، وتعزيز السلم العالمي، وحماية مستقبل البشرية، فيما يتمثل الهدف الاستراتيجي للحدث في فتح الباب أمام حوار جاد، يخدم أهداف الإنسانية في التعايش السلمي والتسامح العقائدي والديني، ويركز على جوهر الديانة وبعدها الحضاري والإيجابي في حياة البشر، بما يسهم في تحديد آفاق الحلول التي يمكن أن يتبناها قادة الرأي وأصحاب القرار.