850 عرضاً حصرياً من «أبشر» للمواطنين العاملين في القطاع الخاص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع عدد شركائها في «برنامج أبشر للحوافز والمكافآت»، ليصل إلى 600 شريك يقدمون 850 عرضاً مميزاً، وخصومات حصرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وتأتي الزيادة في أعداد شركاء البرنامج بعد أن أبرمت الوزارة ست مذكرات تفاهم، أضيفت بموجبها عروض جديدة تقدمها «طيران الإمارات»، ومجمع ومستشفى الزهراء الطبي، ووكالات الريس للسفريات والبواخر، وجوهرة للمجوهرات، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، ومجموعة فنادق فلورا.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، خلال حفل أقيم، أخيراً، في دبي، ضرورة الوعي بأهمية البرنامج ودوره الكبير في دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتحفيز الباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف المتوافرة في هذا القطاع. ودعا المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص إلى استثمار الامتيازات الحصرية التي يقدمها لهم البرنامج، بما يعود بالفائدة عليهم ويسهم في استقرارهم الوظيفي.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين «بطاقة أبشر» للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات، بعد أن يتقدموا بطلب الحصول على البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae، حيث يمكنهم الاستفادة من المميزات من خلال إبراز البطاقة لدى شركاء البرنامج، أو من خلال تفعيل عضويتهم عبر التطبيق الذكي (absher offers) المتوافر في متجرَي «غوغل» و«أبل ستور».

كما توفر الوزارة عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي قائمة محدثة بشركاء البرنامج، وجميع العروض الحصرية التي يقدمونها للمواطنين والمواطنات الحاصلين على عضوية «برنامج أبشر».