«الشؤون الاستراتيجية» يناقش خطة التنقل الأخضر 2030

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس العرض المقدم من المجلس الأعلى للطاقة حول استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الرامية لرفع نسب استخدام المركبات الهجينة والكهربائية على مستوى القطاع الحكومي وإمارة دبي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة إدراج المركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي المشتريات السنوية للمركبات الجديدة والمستأجرة في أسطول الحكومة إلى 10% بحلول عام 2030، والوصول بمجموع المركبات الهجينة والسيارات الكهربائية على مستوى إمارة دبي إلى 10% في عام 2030.

واستعرض المجلس الأعلى للطاقة ملخصاً حول الاستراتيجية وإنجازاتها، حيث أوضح أنه في عام 2015 تم تطوير دراسة تفصيلية لإدراج المركبات الهجينة والكهربائية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي وبقية الجهات الحكومية في الإمارة، حيث تم الاتفاق منذ عام 2016 على تطبيق سياسة إدراج 10% من إجمالي مشتريات المركبات الهجينة والكهربائية الجديدة والمستأجرة في المؤسسات الحكومية، وتطبيق المحفزات المدعومة من هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي لأصحاب السيارات الكهربائية، وخلال السنتين الماضيتين تحققت نتائج إيجابية ملموسة، حيث ارتفع عدد المركبات الهجينة والكهربائية المستهدفة في الإمارة في عام 2018، بما يتجاوز 4000 مركبة.

ولتحقيق أهداف الاستراتيجية، وفّرت «كهرباء دبي» ما يقارب 320 محطة شحن كهربائية مجانية، كما قامت هيئة الطرق والمواصلات بإعفاء المركبات الكهربائية من رسوم المواقف العامة، ورسوم التسجيل والتجديد لدى الهيئة، بالإضافة إلى تقديم بطاقة سالك مجانية ولاصقات التعريف الخاصة بالمركبات الكهربائية.

وخلال عام 2018، تمت دراسة بعض الحوافز الإضافية ليتم تطبيقها مستقبلاً، مثل الخصومات الحكومية لشراء المركبات الكهربائية والمركبات المدمجة الهجينة الكهربائية.

بحث واقع سكنات العمال

ناقش اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية العرض التحليلي المقدم من القيادة العامة لشرطة دبي لواقع سكنات العمال والجرائم الواقعة من قبل هذه الفئة، ومجموعة الحلول المقترحة للحد من مخاطرها. واستعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي سير العمل على أجندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2018 ومستوى إنجاز السياسات الحكومية التي تم تكليف الجهات المعنية بها، هذا بالإضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2019، الذي قدمته دائرة المالية.