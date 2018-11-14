محمد بن زايد : يزور معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول " أديبك 2018 "

المصدر: ابوظبي- وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول " أديبك 2018 " في دورته الــ 21، والتي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

واطلع سموه خلال الجولة، يرافقه سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها .



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصبحت مركزا لأهم الفعاليات والأحداث ومقصدا لقادة وخبراء العالم من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية والطاقة وغيرها، مضيفا أن احتضان العاصمة أبوظبي معرض ومؤتمر " أديبك " يرسخ مكانة الدولة باعتبارها وجهة رئيسة تقود الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة وقطاع النفط والغاز ومشتقاته.

وشدد سموه على ضرورة مواكبة قطاع الطاقة للتطورات النوعية التكنولوجية الحديثة والسريعة التي أصبحت تلعب دورا محوريا في صياغة المستقبل وتوفر فرصا مهمة يجب توظيفها بالشكل الأمثل لتعود فوائدها على البشرية كلها، مؤكدا أن دولة الإمارات ماضية في استثمار مواردها من النفط والغاز على النحو الذي يحقق خير ومصلحة الوطن ويسهم في جهود التنويع الاقتصادي وتأمين مستقبل مزدهر لأجيال الغد.