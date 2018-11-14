شحنة ثالثة من المساعدات لإغاثة المتضررين من فيضانات الأردن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسيير شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة المتضررين من موجة الفيضانات القوية التي اجتاحت بعض مناطق في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بهدف تقديم يد العون للمتضررين من تلك الفيضانات، والتخفيف من معاناتهم تحسّباً لمزيد من الأحوال الجوية غير المستقرة هناك خلال الأيام المقبلة.

وأكدت حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سموّ الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أنها بناءً على توجيهات مباشرة من سموّه، ستواصل الإشراف على الجهود المبذولة، من أجل مساعدة الأسر والعائلات الأردنية التي تضررت جرّاء الفيضانات، وتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة للتخفيف عن كاهلهم، بما في ذلك متابعة سير عملية شحن المواد الإغاثية وتأكيد وصولها في أسرع وقت ممكن، من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، بالتعاون مع السلطات الأردنية.

وتعدّ هذه الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة التي يأمر بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أقل من 48 ساعة، إذ وصلت إلى العاصمة الأردنية عمّان، صباح أمس، الشحنة الثانية من المواد الإغاثية متضمنةً 85 طناً من المستلزمات الأساسية للإعاشة على متن طائرة من «بوينغ 747»، بإسهام من الهلال الأحمر الإماراتي.

وتم بالفعل توزيع 58 طناً من المعونات التي تبرع بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للتخفيف عن كاهل من تضرروا جرّاء الفيضانات، حيث تولى عملية التوزيع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، بإشراف سموّ الأمير علي بن الحسين، ومتابعة شخصية من سموّه لعمليات تسلُّم شحنات الإغاثة، وكذلك تنسيق عمليات توزيع المعونات على مستحقيها من العائلات والأسر والأفراد المتأثرين بهذه الظاهرة الطبيعية الطارئة.

• توزيع 58 طناً من المعونات للتخفيف عن المتضررين جرّاء الفيضانات.