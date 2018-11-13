محمد بن راشد يوجه بمساعدات عاجلة لإغاثة متضرري فيضانات الأردن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين جراء الفيضانات القوية، التي ضربت أجزاء من الأردن الشقيق، خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى الفور، وتنفيذاً لأمر سموه، قامت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بالإشراف على تجهيز طائرتين للنقل الجوي من طراز جامبو 747 وهيركيوليز C130، وتحميل نحو 60 طناً من المساعدات الإنسانية، والتوجه إلى الأردن حاملتين الإمدادات اللازمة لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة، متضمنة مواد للإعاشة وإمدادات طبية ومواد غذائية وخياماً، وغيرها من التجهيزات الضرورية لمساعدة المتضررين من الفيضانات القوية، التي تأثرت بها المملكة الأردنية الهاشمية.

وتولت سمو الأميرة هيا بنت الحسين متابعة مختلف مراحل تجهيز وشحن المواد الإغاثية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المحلية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، حيث تهدف المساعدات إلى تخفيف معاناة العائلات التي غمرت المياه منازلها، وتوفير مواد الإعاشة الأساسية لمساعدتها على تخطي هذه الأزمة.

وأكدت سموها مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية في المملكة، ومراقبة تطورات الأوضاع على الأرض، لتقييم مدى الحاجة لاتخاذ المزيد من التدابير، للمساعدة على مواجهة الأزمة الطارئة التي يمر بها الأردن.