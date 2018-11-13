«إسعاف دبي» تستفيد من مميزات «فزعة»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، تهدف إلى الاستفادة من برنامج فزعة الذي أطلقه الصندوق بما يتيح تقديم خدمات للموظفين تعمل على تطوير ورفع المستوى المعيشي، بما يسهم في سد الاحتياجات الأساسية والمكملة لجودة الحياة وتوفير حياة كريمة لهم.

وقّع المذكرة المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، ومدير عام الصندوق، المقدم أحمد بوهارون.

وأكد الدراي أن المؤسسة تسعى من خلال المذكرة إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون لبناء علاقات طويلة الأجل، تقوم بدور محوري في تفعيل التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية، لاسيما الجمعيات ذات النفع العام.

من جهته، قال بوهارون، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجسيداً لمفهوم التعاون المؤسسي بين القطاعات المختلفة في الدولة، والذي دعت إليه القيادة لتحقيق التلاحم والتكاتف المجتمعي.

وأضاف أنه وفقاً لمذكرة التفاهم، فإن الصندوق سيقدّم بطاقة خصومات فزعة المجانية لموظفي المؤسسة، كما ستتيح المذكرة للموظفين أيضاً الاستفادة من خدمات برنامج فزعة من خلال الامتيازات التي يوفرها البرنامج في داخل الدولة وخارجها، والتي تشمل خصومات في مجالات عدة مثل مبيعات التجزئة والفنادق والسفر والسياحة والتدريب والخدمات المالية، وخدمات أخرى كالتعويض عن الحوادث الشخصية وإيجار السيارات المنتهي بالتملك، ومتاجر فزعة للمواد الغذائية، وأميال الاتحاد المقدمة من فزعة مكافآت، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تلبي الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع.