«مجلس 80060» منصة شهرية للتشاور مع القطاع الخاص حول سوق العمل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أمس، خلال تدشينه «مجلس 80060»، إحدى مبادرات الوزارة للتواصل مع شركائها في القطاع الخاص، إن «اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاع الخاص تتيح المجال واسعاً للاستماع للآراء المختلفة، بما يسهم في تأكيد المنجزات والمكتسبات التي تحققت في سوق العمل، لاسيما ما يتعلق منها بضمان مصالح أصحاب العمل والعمال، وتوفير الخدمات المبتكرة والمتميزة للمتعاملين مع الوزارة»، مشيراً إلى تنظيم لقاءات شهرية مع ممثلي غرف التجارة والصناعة في الدولة، بهدف التعريف بآخر مستجدات السياسات والبرامج والأنظمة التي تطبقها الوزارة، واستطلاع الآراء حولها.

وأكد الهاملي خلال افتتاحه أولى جلسات المجلس، التي عقدت دبي، حرص الوزارة على تجسيد مبدأ الشفافية في شراكاتها مع القطاع الخاص، عبر إطلاق الحوار المسؤول والنقاشات الدائمة حول قضايا سوق العمل، وفي مقدمتها ملف التوطين، الذي يعتبر أولوية وطنية، فضلاً عن التشاور في شأن السياسات الرامية إلى تعزيز إنتاجية سوق العمل وجعله سوقاً ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات.

وقال إن «النجاحات التي تحققت في سوق العمل، التي تصنف في المراكز المتقدمة عالمياً من حيث الكفاءة والإنتاجية، جاءت نتيجة للشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «مجلس 80060 يعتبر منصة مثالية للتواصل المباشر مع أصحاب العمل، تضاف إلى قنوات التواصل الأخرى، التي توفرها الوزارة، تأكيداً منها على التعامل بانفتاح وشفافية مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة».

وشهدت أولى الجلسات نقاشاً موسعاً حول حزمة من سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص. كما شهدت تأكيد ضرورة تفاعل منشآت القطاع الخاص مع مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، التي تم تمديدها حتى بداية ديسمبر المقبل.

مجلس 80060 منصة

مثالية للتواصل مع

أصحاب العمل، تضاف

إلى قنوات التواصل

التي توفرها الوزارة.