المصدر: الامارات اليوم

«بيتكوين»

على الرغم من التحذيرات المحلية والدولية من عملة البيتكوين الرقمية والعملات الرقمية الأخرى، لايزال مستخدمون يتلقون رسائل نصية تدعوهم إلى الاستثمار تحت عنوان «البيتكوين الملاذ الآمن استثمر»، مطالبين الجهات المختصة بالنظر في الموضوع، والحد من هذا التصرف غير القانوني، الذي من الممكن أن يشكل فخاً كبيراً لضحاياه من الجاهلين بالموضوع.

جهاز

أشار مراجع لمركز المزهر الصحي في دبي، إلى أنه على الرغم من الأهمية البالغة لجهاز تنظيم أدوار الزبائن، إلا أن ارتفاع صوته بشكلٍ كبير يشكل إزعاجاً للمراجعين والمرضى على حد سواء، مطالباً بالعمل على تقليل مستوى صوته، ضماناً لتوفير الهدوء اللازم في المركز.

«إنجليزية»

اقترح قارئ إعطاء نصائح للباحثين عن العمل من الخارج قبل الوصول إلى الدولة، وذلك عبر الجهات المتخصصة، وذلك حتى تتوافق مؤهلاتهم مع متطلبات سوق العمل، التي تتطلب مهارات معينة وأبرزها إتقان اللغة الإنجليزية.

خدمات

لايزال سكان في منطقة القوز 2 في دبي، يطالبون بتوفير الخدمات في المنطقة، لاسيما أنها ليست حديثة، حيث إنهم يعانون عدم توافر أعمدة إضاءة أمام منازلهم، وكذلك لم يتم تعبيد الشوارع أمامها.

مواقف

طالب ذوو طلبة بتوفير مواقف أمام جامعة حمدان بن محمد الذكية، الواقعة في مدينة دبي الأكاديمية، وذلك نظراً إلى قلة المواقف المتاحة، ما يضطرهم إلى الوقوف في مناطق غير مخصصة ومخالفة القوانين المرورية.

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