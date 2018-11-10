"الأرصاد": أجواء غائمة جزئيا غدا

المصدر: أبوظبي- وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/ساعة بوجه عام، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.

وقال إن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، يضطرب بعد الظهر، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 34:14 والثاني عند الساعة 25:04 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:19 والثاني عند الساعة 21:38.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 00:36، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:37 والثاني عند 06:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 23 70 20

دبي 33 25 75 35

الشارقة 33 21 80 30

عجمان 33 25 80 30

أم القيوين 23 20 85 35

رأس الخيمة 32 22 85 45

الفجيرة 31 26 80 35

العين 43 23 60 25

ليوا 35 21 85 25

الرويس 31 26 80 20

السلع 31 25 85 25

دلما 32 27 75 45

طنب الكبرى 31 26 85 45

طنب الصغرى 31 26 85 45

أبو موسى 31 27 85 45